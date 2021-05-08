شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان ينضم لمؤيدي رفع براءات اختراع "لقاحات كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفاتيكان - أ ف ب

أيد البابا فرنسيس السبت رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكوفيد -19، من أجل تسريع توزيع اللقاحات في البلدان الفقيرة، وذلك عبر مداخلة مسجلة بالفيديو في حفلة "فاكس لايف".

ودان الحبر الأعظم "الشعبوية الضيقة التي تمنع، على سبيل المثال، تدويل اللقاحات"، وأشار إلى "روح العدالة التي تحركنا لضمان وصول الجميع إلى اللقاحات، والتعليق المؤقت لحقوق الملكية الفكرية".

واستنكر "فيروس الفردية" الذي يجعلنا "لا نكترث لمعاناة الآخرين"، واعتبر أن "أحد أشكال هذا الفيروس هو القومية الضيقة التي تمنع، على سبيل المثال، تدويل اللقاحات".

وأضاف أن "الشكل الآخر يتمثل في وضع قوانين السوق أو الملكية الفكرية فوق قوانين المحبة وصحة البشرية".

وأعربت إدارة بايدن الأربعاء الماضي عن تأييدها لرفع حماية الملكية الفكرية للقاحات ضد كوفيد-19، من أجل تسريع إنتاجها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم.

وترفض شركات الأدوية هذه الفكرة بشكل كبير خشية أن يشكل ذلك سابقة للأزمات الصحية المستقبلية، ويقلص الحافز للاستثمار والابتكار.

وشارك الأمير البريطاني هاري مع عدد من نجوم البوب، بينهم جنيفر لوبيز، في حفلة "فاكس لايف.. حفلة موسيقية لتوحيد العالم"، للحض على تسريع حملات التلقيح ضد فيروس كورونا وتوسيعها عالمياً.