شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن إجراءات احترازية جديدة للوافدين إليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - الخليج

أعلنت وزارة الصحة المصرية السبت عن إجراءات احترازية جديدة خاصة بفيروس كورونا لكل الوافدين من خلال المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وقالت الوزارة إن من ضمن الاحترازات الجديدة، إجراء فحص الحمض النووي السريع للوافدين دون استثناء، سواء المصريين أو غيرهم، خصوصاً من الدول التي ظهرت فيها تحورات الفيروس.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم أيضاً فحص الوافدين "ظاهرياً"، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، إضافة إلى عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة PCR تفيد بالخلو من الفيروس.

