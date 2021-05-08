شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يطالب أمريكا بـ"وضع حد" لمنع تصدير اللقاحات ومكوناتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع جميع القيود المفروضة على تصدير اللقاحات ومكونات اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي خلال القمة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البرتغالية بورتو: "أدعو الولايات المتحدة بوضوح شديد إلى إنهاء حظر التصدير، ليس فقط للقاحات، ولكن لمكونات تلك اللقاحات التي تمنع الإنتاج".

وأضاف أن "المفتاح لإنتاج اللقاحات بشكل أسرع للبلدان الفقيرة والمتوسطة، هو إنتاج المزيد"، قائلاً: "ارفعوا الحظر عن التصدير".