شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الاتحاد الأردني لكرة القدم على فيسبوك تتعرض للاختراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم أن صفحته على «فيسبوك» تعرضت للاختراق.

وقال الاتحاد في بيان قبل يومين: «تعرضت الصفحة الرسمية للاتحاد الأردني لكرة القدم على فيسبوك، للاختراق من جهات غير معلومة، وتبع ذلك نشر محتوى خارج عن إطار كرة القدم. يعمل الاتحاد حالياً لاستعادة الصفحة في أسرع وقت ممكن، واستئناف تغطية نشاطات وبطولات كرة القدم الأردنية بالشكل المعتاد».

ولم ينجح الاتحاد الأردني لكرة القدم في استعادة الصفحة حتى اليوم السبت، علماً بأن من سيطر على الصفحة ظل يبث مواد لا علاقة لها بالرياضة.