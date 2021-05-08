شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 25 عاماً على وقوع الجريمة.. الشرطة العراقية تقبض على متهم بالقتل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العراق: ”الخليج 365”

كشفت مديرية شرطة محافظة الديوانية، جنوب العراق، السبت، عن جريمة قتل بعد مرور 25 سنة على وقوعها.

وذكرت الشرطة في بيان صحفي أن «شعبة مكافحة إجرام قضاء الحمزة تمكنت من القبض على متهم بالقتل، يبلغ من العمر 63 عاماً»، وأضافت أن «المتهم اعترف أثناء التحقيق بارتكابه جريمة قتل مواطن في عام 1996 بسبب خلافات على أرض زراعية بعد أن رماه بالرصاص الحي بوساطة سلاح كلاشنكوف».