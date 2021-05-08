شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح "كورونا" شرط لزيارة قصر "دراكولا" في رومانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوخارست - رويترز

من المرجح أن يجد من يزور قصر دراكولا هذا الشهر أثر وخزة في ذراعه بدلاً من عنقه، بعد أن أنشأ المسعفون مركزاً للتطعيم ضد كوفيد-19 في القصر الواقع بمنطقة "ترانسلفانيا".

وبحسب ملصق دعائي، يقدم أطباء وممرضات يرسمن على وجوههن شكل أنياب مصاص الدماء، جرعات مجانية من اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر لجميع زوار القصر، المعروف أيضاً باسم قصر "بران"، ويعود تاريخه للقرن الرابع عشر، ويُعتقد أنه مصدر إلهام لمنزل مصاص الدماء الشاهق في رواية برام ستوكر "دراكولا".

ويأمل موظفو القصر في أن تجلب هذه الخدمة المزيد من الزوار إلى القصر الذي يقع في جبال "الكربات" في رومانيا، حيث انخفض عدد السائحين منذ بداية الوباء.

ويمكن لأي شخص الحضور في عطلة نهاية كل أسبوع في مايو/أيار الجاري دون موعد مسبق، ويُمنح دخولاً مجانياً إلى معرض القصر الذي يضم 52 أداة تعذيب من العصور الوسطى.

وقال ألكسندرو بريسكو مدير التسويق بالقصر: "كانت الفكرة هي إظهار كيف تعرض الناس للوخز قبل 500 إلى 600 عام في أوروبا".

وقالت الحكومة إنها تريد تطعيم عشرة ملايين من سكانها بحلول سبتمبر/أيلول، لكن مسحاً أصدره مركز أبحاث "جلوبسيك" ومقره "براتيسلافا" في أبريل/نيسان، أظهر أن الرومانيين هم الأقل ميلاً للتطعيم من بين دول الاتحاد الأوروبي الشرقية.