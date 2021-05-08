شكرا لقرائتكم خبر عن 2913 أسرة تستفيد من 42 مليون درهم من أموال الزكاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

استفادت 2913 أسرة من أموال الزكاة والمحسنين، التي بلغت 42 مليون درهم، صرفها صندوق الزكاة للمستحقين، خلال الربع الأول، حيث صرف 5 ملايين و 334 ألف درهم لـ 155 أسرة، ضمن مشروع «مودة» - المواطنات زوجة أجنبي، و5 ملايين و186 ألفاً تستفيد منه 185 أسرة ضمن مصرف «تلاحم» المطلقات، و6 ملايين و139 ألفاً لمشروع «داعم» ضعاف الدخل، و4 ملايين، لمشروع زكاة الحالات الطارئة المتضررة من «كورونا» تستفيد منها 252 أسرة. فيما تستفيد 246 أسرة ضمن مشروع «وقل ربي ارحمهما» (المسنّين) من 4 ملايين و338 ألفاً. كما استفاد 742 طالباً ضمن مشروع «اقرأ» من 3 امليين و465 ألفاً. و51 أسرة استفادت من 1.6مليون درهم، ضمن «الأسر المتعففة». كما استفادت 129 أسرة ضمن «طلبة الجامعات» (وقل ربي زدني علماً)، من 1.5 مليون. و175 أسرة ضمن مشروع «إعانة العاطلين عن العمل» استفادت من مليونين و714 ألفاً. واستفادت 110 أسر من مليوني درهم، ضمن «أجر وعافية». واستفادت 57 أسرة من 1.1 مليون، ضمن «أصحاب الهمم». فيما استفادت 92 أسرة ضمن «رحمة» للأرامل من 1.6 مليون درهم. كما استفاد12 فرداً من 500 ألف درهم، و 216 فرداً ضمن مشروع المؤلفة قلوبهم «المسلمون الجدد» استفادوا من 1.1 مليون درهم، واستفادت 25 اسرة من برنامج «تواصل مع أسر السجناء» من 738 ألفاً. كما استفاد 18 فرداً ضمن مشروع «كافل أسر الأيتام» من 360 ألفاً. و6 أسر ضمن «فزعة» المنكوبين، استفادت من 37250 درهم.

وتستفيد 428 حالة تتضمن 2122 من أفراد الأسرة، ضمن مشروع «زكاة فطر» من 642 ألف درهم، اعتمدته لجنة الصرف بصندوق الزكاة، وهو من المشاريع الموسمية التي أطلقها الصندوق لهذا العام، تطهيراً لنفس الصائم مما علق بها من آثار اللغو والرفث.