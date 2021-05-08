شكرا لقرائتكم خبر عن اعتمادات تصل لـ1.3 مليار جنيه للتوسع بالخدمات الثقافية بالعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل حجم الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، للمرة الأولى إلى تريليون و250 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 51% عن العام الجارى 2020/2021.

وكانت قد ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام مجلس النواب، البيان الختامى لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالى 2021/ 2022، والـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فى عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ المـدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022، واستعرضت "السعيد" الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة تَنْميَة للعامِ الـمَالى 21/2022، موضحة أنه تَمّ إعدادُها فِى ظِلِّ ظُرُوفٍ غَيْرِ مُواتيّةٍ تَشْهَدُ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ (كوفيد - 19 ) حيث أن من المنظور الاقتصادى، فإن التَقْدِيرَات توضح تَعرُّض الْعَالَم أَجْمَع لأضرارٍ وخسائرٍ كبيرة عكستها الـمُؤشّرات الاقتصادى، مؤكدة نَّ خِطّة عَام 21/2022 مَا زَالَتْ خِطّة استثنائيّة كسابقتها20/2021، تَخرُج عَن النَّمَط التَّقْلِيدِى الـمُتعارَف عَلَيْهِ فِى ظِلِّ الظُّرُوف العاديّة، نظرًا لتفاقُمِ الجائحةِ مُنذ الشُّهورِ الأَخِيرَةِ مِنْ عَامٍ 2020، وَظُهُور الـموجة الثَّانِيَة وسُلالات جَدِيدَةٍ مِنَ الفيروس سَرِيعَة الِانْتِشَار.

وتمثلت مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الثقافية بخطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/2022، حسب إعلان وزارة التخطيط، بالتوسع فى إتاحة الخدمات الثقافية بقيمة 1.3 مليار جنيه من خلال مٌبادرة إنشاء وتطوير قصور الثقافة، بيوت الثقافة، المسارح الثقافية، المكتبات العامة، والمتاحف. الخدمات الشبابية والرياضية بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وتتمثل الخطة المستهدفة فى إنشاء وتطوير 20 قصر ثقافة، 11 بيت ثقافة، 8 مسار ثقافية، 9 مكتبات عامة، 3 متاحف فى محافظة القاهرة.