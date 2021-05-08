اخبار العالم

تنسيقية الأحزاب تنشر صور استقبال الأمريكية المصابة بالسرطان في مطار القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تنشر صور استقبال الأمريكية المصابة بالسرطان في مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صور استقبال السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، والتي أصيبت بالسرطان بصحبة أسرتها، فور وصولها مطار القاهرة ضمن برنامج سياحي متكامل تنظمه لهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وكان عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في استقبالها في مطار جون كيندي في نيورك مساء الجمعة، وسهلوا لها إجراءات السفر، كما كان في استقبالها في مطار القاهرة، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الطيار محمد الصعيدي وشيرين ممدوح، و سهلوا لها إجراءات الوصول والخروج من المطار، ورافقوها حتى فندق الإقامة، على أن يرافقوها طوال الرحلة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصلت من قبل مع داستن فيتالي، ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجاً سياحياً متكاملاً يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر لابن هذه السيدة علي إخلاصه لوالدته وعمله علي تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية علي تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن أعضائها سوف يرافقوها خلال رحلتهم من القاهرة إلى شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمنى أن تراها.

182723897_156904056378686_1666214227844861497_n
 

 

183606332_156904109712014_1728989993545537635_n
 

 

183688212_156904149712010_1736449309969151399_n
183768613_156904226378669_4495007137494498097_n
 

 

183798898_156903946378697_6315837135348324277_n
 

 

183850600_156904036378688_1063709789492703749_n
183886332_156904003045358_5627783893936011524_n
 

 

183933953_156904083045350_3618004469223356114_n
 

 

184117144_156904176378674_7702019873112138081_n
 

 

184172964_156903976378694_584086996579081462_n
 

 

184489223_156904199712005_1116025918972683429_n
 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا