بعد جراحة 7 ساعات.. "سوهاج الجامعي" ينقذ حياة مريض جرى تمزيق جسده بساطور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن فريقًا طبيًا بوحدة جراحات الوجه والفكين وأورام الرقبة بمستشفى سوهاج الجامعي، بإشراف الدكتور كمال الشرقاوي، رئيس الوحدة، نجح في إنقاذ حياة مريض جرى تمزيق جسده بساطور، في جراحة استغرقت 7 ساعات.

وقال الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية طب سوهاج ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إن المريض قدم إلى المستشفى مع آذان الفجر مصابًا بضربات، وطعنات متعددة بساطور، أدت إلى جروح قطعية بالوجه وقطع بالغدة النكافية وقطع بالعصب الوجهي السابع، وجرح غائر بالرقبة أدى إلى تمزق بعضلات الرقبة المجاورة للفقرات العنقية ونزيف بأوردة وشرايين الرقبة، وجرح غائر بالظهر مع تهتك بعضلات الظهر، وجرح نافذ بعضلات الكتف وتهتك بغضروف مفصل الكتف.

وأوضح القائم بعمل عميد كلية طب سوهاج أن العملية استغرقت 7 ساعات متواصلة، مشيرًا إلى أن المريض خرج من العناية المركزة إلى القسم الداخلي بالمستشفى الجامعي، لافتًا إلى أن حالته الصحية مستقرة ويخضع للمتابعة والعلاج بالقسم.

وأضاف الدكتور إسلام عامر، مدرس جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بمستشفى سوهاج الجامعي والذي أجرى العملية للمريض، أنه جرى التدخل الجراحي الدقيق للمريض، لوقف النزيف ورتق العضلات والجروح تجميليًا، وإعادة توصيل أعصاب الوجه وقناة الغدة النكافية، باستخدام تقنية الجراحات الميكروسكوبية.

وضم الفريق الطبي كل من الدكتور حاتم الشاذلي أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمود فهمي طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة، والدكتورة مروة محروس مدرس التخدير والعناية المركزة، والدكتورة سمر ثابت مدرس مساعد التخدير، والدكتور أحمد عزمي معيد بقسم التخدير، والدكتور زياد أحمد طبيب مقيم، والدكتور ياسر عثمان مدرس جراحة العظام، والدكتور أحمد عامر مدرس مساعد جراحة العظام، والدكتور إسلام عبدالصبور طبيب مقيم جراحة العظام.