مدغشقر تستقبل أول شحنة من لقاحات "كورونا" عبر كوفاكس بعد عزوف طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

استقبلت مدغشقر، اليوم السبت، أول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قادمة من بريطانيا، لتصبح واحدة من أحدث دول أفريقيا التي تتلقى لقاح كورونا بعد إصرار رئيسها لشهور طويلة على عدم حاجة البلاد للقاح.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن طائرة تحمل أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني وصلت إلى مدغشقر من خلال برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، الذي يهدف إلى تسريع إنتاج وتوزيع لقاحات فيروس كورونا حول العالم.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين تابعين لحكومة مدغشقر وممثلين من منظمة الأمم المتحدة كانوا في استقبال شحنة اللقاحات، دون حضور رئيس مدغشقر أندريه راجولينا.

وأشارت الصحيفة إلى أن راجولينا تجنب لقاحات فيروس كورونا لمدة طويلة، وفي المقابل عكف على الترويج لمشروب أعشاب يُصنع محليا كعلاج لـ"كوفيد-19" ويعتمد على نبتة الشيح المضادة للملاريا، وعملت الحكومة على توزيع المشروب مجانا، لكن الارتفاع المفاجئ والحاد في أعداد الإصابات بمدغشقر دفع راجولينا إلى الرجوع عن قراره.

جدير بالذكر أن مدغشقر، التي يعيش فيها نحو 27 مليون شخص، سجلت أكثر من 38 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينهم 716 حالة وفاة.