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الأمن يكشف تفاصيل بيع حيوانات برية بسوق الجمعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بعرض بعض الحيوانات البرية للبيع بسوق الجمعة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بعرض بعض الحيوانات البرية للبيع بسوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة - بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة بائع – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان ، وبحوزته عدد من الحيوانات والطيور البرية.

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من عدد من الصيادين بمحافظة مطروح "لا يمكنه الإرشاد عنهم" بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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