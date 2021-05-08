حركة طالبان تدين الجهوم على مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية كابل

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آثار الهجوم على مدرسة في كابل

وقع هجوم دامي بعد الظهر اليوم السبت على مدرسة في الجزء الغربي للعاصمة كابل، ما أدى إلى سقوط 40 قتيلا على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى.

من جانبها أدانت حركة “طالبان” أفغانستان الهجوم، وقال المتحدث باسم حركة “طالبان” ذبيح الله مجاهد، في بيان: “إننا ندين التفجيرات التي وقعت اليوم في منطقة داشت بارجي في كابل، والتي نفذت ضد المدنيين وتسببت للأسف في وقوع خسائر فادحة”.

وأضاف: “هذه الأعمال الشريرة، هي من صنع الدوائر المشؤومة التي تعمل باسم تنظيم داعش تحت رعاية ودعم استخباراتي لإدارة كابل”.

وأفاد مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية اليوم بأن سلسلة تفجيرات استهدفت بعد ظهر اليوم السبت مدرسة في الجزء الغربي للعاصمة كابل، ما أدى إلى سقوط 40 قتيلا على الأقل، إضافة إلى عشرات الجرحى.