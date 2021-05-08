توقيف شخصين على صلة بمحاولة اغتيال رئيس المالديف السابق

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

اعتقلت شرطة جزر المالديف شخصين على صلة بمحاولة اغتيال الرئيس السابق محمد نشيد الذي خرج من العناية المركزة، كما أعلن مسؤولون وأقارب له السبت.

وكان الأرخبيل الذي يعد وجهة سياحية فاخرة، طلب مساعدة دولية للتحقيق في التفجير الذي استهدف نشيد رئيس البرلمان حاليا وكان أول رئيس دولة انتخب بطريقة ديموقراطية.

وقالت الشرطة إن شخصين اعتقلا من دون ذكر تفاصيل. وكانت تبحث عن أربعة مشتبه بهم شوهدوا في مكان الحادث بينما كان نشيد يهم بركوب سيارته.