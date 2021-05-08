روسيا تدعو إلى تجنب “تصعيد العنف” في القدس

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعربت روسيا، السبت، عن ”قلقها“ ودعت إلى تجنب ”تصعيد العنف“ في القدس، حيث اندلعت اشتباكات هي الأكبر في السنوات الأخيرة بين الفلسطينيين وشرطة الإحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: ”في موسكو يُنظر إلى هذا التطور بقلق“. وأضافت أنها تدعو ”جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بخطوات قد تؤدي إلى تصعيد العنف“.

وأسفرت الصدامات بين شرطة الإحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في القدس الشرقية، ليل الجمعة السبت، عن أكثر من 220 جريحا في حصيلة جديدة، في تصعيد دانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول إقليمية، داعية إلى وضع حد له.

وكررت موسكو أن ”مصادرة الأراضي والممتلكات، وكذلك إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لهما قيمة قانونية“.

وتابعت الخارجية، أن ”مثل هذه الأعمال تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتمنع تسوية سلمية على أساس إقامة دولتين، فلسطين وإسرائيل“.