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ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيضانات أفغانستان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان اليوم السبت، أن 78 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات، من 56 شخصاً في وقت سابق.

 

وقال أحمد تميم أزيمي، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث، لوكالة الأنباء الألمانية، إن ثلاثين شخصاً أصيبوا ولايزال 32 في عداد المفقودين.

 

وأشار أزيمي إلى أن نحو 2600 منزل تعرضوا للتدمير الجزئي أول الكلي، كما نفق 3600 حيوان.

 

كما دمرت الفيضانات طرق النقل وأكثر من خمسة آلاف فدان من الأراضي الزراعية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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