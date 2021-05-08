شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إجراءات جديدة على المسافرين الوافدين لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المصرية اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في تصريح اليوم أن الإجراءات الاحترازية تتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم. وأشار إلى أن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، مؤكدًا استمرار تطبيق قرار عدم دخول الوافدين إلى البلاد إلا بعد الحصول على شهادة "pcr" تفيد الخلو من فيروس كورونا.