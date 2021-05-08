قصف تركي يستهدف جبل "آسوس" شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن قائم مقام في محافظة السليمانية، كامران حسن، اليوم السبت، أن الطائرات التركية الحربية قصفت جبلا في قضاء ماوت التابع للمحافظة.

وقال حسن في تصريح صحفي، إن "طائرات حربية تركية قصف اليوم جبل (آسوس) ضمن حدود قضاء ماوت التابع لمحافظة السليمانية"، لافتا إلى أن "القصف لم يوقع ضحايا بشرية".



وأضاف أن "الطائرات التركية ومنذ عام 2017 تقصف جبال قضاء ماوت بذريعة تواجد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي أدى إلى الحاق أضرار مادية وبشرية كبيرة في المنطقة".

وتشن القوات التركية حملة برية جوية داخل الأراضي العراقية هي الرابعة منذ نحو عام، بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام انقرة.

والأسبوع الماضي، سلم العراق، مذكرة احتجاج إلى السفير التركي في بغداد، هي الثالثة من نوعها منذ بدء عملياتها العسكرية في يونيو/حزيران 2020.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، صرح الأسبوع الماضي، عن مساع لإنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية، فيما أكد أن تلك الاعتداءات "مستمرة ولن تتوقف".

وأسفرت العمليات العسكرية الجارية في شمال العراق بامتداد الشريط الحدودي لإقليم كردستان، عن مقتل وإصابة العشرات من المواطنين فضلاً عن تهجير قرى والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.