شكرا لقرائتكم خبر عن 40 قتيلاً في سلسلة تفجيرات استهدفت مدرسة للبنات في كابول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت سلسلة تفجيرات استهدفت مدرسة للفتيات، في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، عن سقوط 40 قتيلاً على الأقل، وعشرات الجرحى.

وأكد مسؤول أمني أفغاني، أن انفجارات وقعت قرب مدرسة للبنات تقع في الجزء الغربي من كابول، عندما كانت الطالبات يغادرن المبنى. وتحدث تقارير بأن الانفجارات نتجت عن سقوط ثلاثة صواريخ.

وقال مدرس يدعى إبراهيم: «وقع انفجار سيارة مفخخة في البداية، ثم وقع انفجاران آخران بالقرب من المدرسة»، مضيفاً أن أغلبية الضحايا من الفتيات.

ونفت حركة «طالبان» في بيان لها، أي علاقة لها بالهجوم. وأكد المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، على «تويتر»، أنهم يدينون الهجوم الذي وقع في منطقة دشت برشي في كابول، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا. (وكالات)

