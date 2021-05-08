شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المتظاهرين يطالبون بالعدالة عقب حادث المترو في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو - أ ف ب

تظاهر مئات الأشخاص في مكسيكو احتجاجاً على حادث المترو الذي أودى بحياة 26 شخصاً الاثنين الماضي في العاصمة المكسيكية، مطالبين بـ"العدالة".

وقالت بريسيدا نوغيز، وهي من سكان المنطقة التي وقع فيها الحادث: "أنا هنا تضامناً مع جميع الضحاي. هذا ما يحدث جراء الإهمال والفساد".

وجرت بعض المشاحنات بين المتظاهرين والشرطة عندما حاولت الأخيرة منعهم من الاقتراب من مكان الحادث.

وقال إيريك مدينا (21 عاماً)، وهو أحد سكان المنطقة أيضاً: "إنه عار على الشركة وعلى مجتمعنا. آمل أن ينعم جميع (الضحايا) بالسلام، وأن يحظوا بالعدالة".

وقع الحادث في منطقة "تلاواك"، أكثر المناطق تهميشاً وفقراً في العاصمة.

ويشكل العمال والموظفون غالبية الضحايا، حيث يُعد المترو بالنسبة لهم وسيلة النقل الرئيسية للذهاب إلى العمل.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالسياسيين اليساريين الذين يحكمون العاصمة المكسيكية منذ 1997.

وأدى انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه إلى إصابة 80 شخصاً، بينهم ثلاثون يتلقون العلاج في المستشفى حالياً، وفق حصيلة أوردتها البلدية يوم الجمعة، وارتفعت حصيلة الحادث إلى 26 قتيلاً، بعد أن أفادت حصيلة سابقة بمقتل 23 شخصاً.