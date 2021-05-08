شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا تبدأ حملة التطعيم بلقاحات طورتها محلياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هافانا - أ ف ب

تبدأ كوبا الأسبوع المقبل تطعيم سكانها بلقاحات تم تطويرها في الجزيرة، لكنها لا تزال في مرحلة التجارب، وفق ما أعلنت السلطات الكوبية.

والدولة الشيوعية هي الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي لديها حالياً خمسة لقاحات قيد التطوير، والحملة التي ستبدأ في هافانا ومقاطعتي سانتياغو دي كوبا (جنوب) وماتانزاس (وسط)، ستستخدم الأكثر تطوراً، ويُعطى اللقاحان "أبدالا" و "سوبيرانا 2"، على ثلاث جرعات.

وقال وزير الصحة خوسيه أنخيل بورتال: "نعتقد أننا سننجح في تطعيم 22% من السكان في حزيران/يونيو، و33% في تموز/يوليو، و70% في آب/أغسطس".

وأشار إلى أن اللقاحات الأولى ستكون بمثابة تجربة حقيقية واسعة النطاق، على أمل أن يتم ترخيص هذه اللقاحات في حزيران/يونيو.

وأكمل لقاح "أبدالا" المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية التي يتم تحليل نتائجها، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة النهائية من التجارب على لقاح "سوبيرانا 2" منتصف أيار/مايو.

وذكرت أولغا ليديا جاكوبو، مديرة الهيئة الناظمة لترخيص الأدوية، أنه في الأسابيع المقبلة "ربما في شهر حزيران/يونيو" إذا كانت النتائج "مناسبة وتتوافق مع ما ننتظره، سيكون بوسعنا منح ترخيص الطوارئ، ويمكننا بعد ذلك بدء تلقيح شامل".

وسجلت كوبا التي يبلغ عدد سكانها 11,2 مليون نسمة ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً، لكنها أقل تضرراً من بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، بواقع 114 ألف إصابة و713 وفاة.