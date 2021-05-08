شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز يبدد حلم توتنهام بدوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدد ليدز يونايتد «نظرياً» حلم توتنهام بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه عليه 3-1 السبت في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وبقي رصيد توتنهام 56 نقطة في المركز السادس بفارق 5 نقاط عن تشيلسي الرابع الذي لعب مباراة أقل، كما أن مطارديه ليفربول وإيفرتون يبتعدان عنه بفارق نقطتين و4 نقاط توالياً ولكل منهما مباراتان مؤجلتان.

ضغط ليدز، منذ بداية المباراة وكاد مهاجمه وهدافه باتريك بامفورد، يطلق الرصاصة الأولى في المباراة، عندما سدد بيسراه كرة زاحفة تصدى لها حارس توتنهام الفرنسي هوغو لوريس ببراعة (7).

وأثمر ضغط ليدز تسجيل هدف السبق بعد مرور 13 دقيقة عندما مرر جاك هاريسون تمريرة عرضية زاحفة من الجهة اليسرى ارتطمت بمدافع توتنهام الإسباني سيرخيو ريغيلون وكادت تتحول خطأ في مرمى لوريس الذي قام برد فعل سريع للتصدي لها من دون أن يلتقطها، فتهيأت أمام الإيرلندي ستوارت دالاس ليتابعها داخل الشباك.

بيد أن رد فعل فريق شمال لندن لم يدم طويلاً، لأن مهاجمه الكوري هيونغ مين سون أدرك له التعادل إثر تمريرة بينية رائعة من ديلي ألي، فانفرد بالحارس الفرنسي إيلان ميلييه وسدد الكرة داخل الشباك (25).

ونجح ليدز، في التقدم مجدداً عندما مرر الظهير الأيسر المقدوني الشمالي إزغيان أليوسكي كرة متقنة داخل المنطقة، كان بامفورد الأسرع إليها ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (42)، رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً هذا الموسم في الدوري المحلي.

وانبرى كاين لركلة حرة مباشرة نابت العارضة عن الحارس الفرنسي في التصدي لها (72).

ورمى توتنهام بكل ثقله في ربع الساعة الأخير لإدراك التعادل، في حين اعتمد ليدز على الهجمات المرتدة السريعة ومن إحداها وصلت الكرة إلى البرازيلي رافينيا الذي مررها متقنة باتجاه المهاجم الإسباني رودريغو بديل بامفورد، ليتابعها داخل الشباك حاسماً النتيجة في صالح فريقه.