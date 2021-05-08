شكرا لقرائتكم خبر عن «مارس روفر» تكتشف كائنات حية على الكوكب الأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

كشفت صور ملتقطة من مركبة «مارس روفر» التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» كائنات حية «فطريات» تنمو على الكوكب الأحمر؛ حيث يقوم المسبار المتجول بمسح فوهة «جيزيرو» على المريخ، وهي بحيرة قديمة جافة، تبحث فيها «ناسا» عن علامات على الحياة الميكروبية القديمة.

ويعتقد فريق من الباحثين بأنهم عثروا عليها، في حين شكك بعض العلماء وأبدوا عدم اقتناعهم بهذه الصور.

ويعتقد الفريق، الذي يضم باحثين من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية وجامعة جورج ماسون الأمريكية، بأن الكائنات الحية «الفطريات» تشبه العينات الموجودة على الأرض.

وقال الفريق: «الفطريات تزدهر في البيئات شديدة الإشعاع، وتوثق الصور المتسلسلة أن عينات المريخ تخرج من التربة وتزداد في الحجم، ومنها يشبه كرات فطر البافبول».

ويشير العلماء إلى أن أشكال الحياة المريخية كانت بحاجة إلى التطور والتكيف مع درجات الحرارة المنخفضة والكميات المنخفضة من الأكسجين، إضافة إلى الحقائق القاسية الأخرى على الصخور.

وقال جوناثان كلارك، رئيس جمعية المريخ الأسترالية: «إن الظروف على كوكب المريخ شديدة، لدرجة أنك لن ترى فطريات أو أي نوع من الحياة ينمو بهذه السرعة في ظل ظروف مثل البرودة وانخفاض ضغط الهواء».