شكرا لقرائتكم خبر عن «رحلة الأحلام» لجلوريا فيتال في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر، عن تنظيم برنامج سياحي مثير، للأمريكية جلوريا فيتال، أثناء فترة وجودها وأسرتها في مصر، على أن يتضمن البرنامج، قضاء ليلة عند سفح الأهرامات بالجيزة.

وتصدرت فيتال، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما نشر نجلها داستن فيتال، قصة إصابتها بالسرطان، معرباً عن أمله في أن يتمكن من تحقيق حلمها قبل أن تغادر الحياة، بزيارة للأهرامات التي تعشقها.

واضطر الشاب فيتال، إلى العمل كبائع لشرائح اللحم بالجبن، من أجل جمع تكاليف رحلة الأحلام الأخيرة لوالدته، وهو ما أكسبه تعاطفاً كبيراً بين قطاعات كبيرة من الأمريكيين، الذين حرصوا على شراء شرائحه، لمساعدته على تحقيق حلم والدته، بزيارة القاهرة والآثار المصرية.

ومن المقرر أن تقضي الأمريكية جلوريا فيتال الليالي الثلاث الأولى من زيارتها للقاهرة، في أحد الفنادق القريبة من منطقة الأهرامات بالجيزة، إلى جانب الإقامة يومين في أحد المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، قبل العودة من جديد للقاهرة؛ لاستكمال رحلة الأحلام.