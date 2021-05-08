شكرا لقرائتكم خبر عن طفل مصاب بالتوحد يشتري 918 مصاصة «أون لاين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترك طفل من نيويورك يبلغ من العمر 4 سنوات عائلته في حالة صدمة مع فاتورة ضخمة، بعد أن طلب سراً ما قيمته 2618 دولاراً من مصاصات «سبونج بوب» من متجر التجزئة عبر الإنترنت «أمازون».

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الطفل نوح براينت المصاب بالتوحد، من بلدة بروكلين في نيويورك، طلب شحن 51 علبة تحتوي على 918 مصاصة من «سبونج بوب».

وقالت أمازون إنها لن تأخذ ثمن المصاصات، بسبب حالة والدة نوح، طالبة العمل الاجتماعي جينيفر براينت والتي لا تجد عملاً.

وأكدت أمازون أنها ستتبرع بعائدات المصاصات إلى جمعية خيرية محلية، وفي غضون ذلك، جمعت صفحة «Go Fund Me» أكثر من 11 ألف دولار للطفل وأسرته العاطلة عن العمل. التي قالت إن جميع الأموال الإضافية بعد سداد المبلغ ستخصص لتعليم نوح.