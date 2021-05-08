شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يتوج بطلاً للدوري الألماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج بايرن ميونيخ بطلاً لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للموسم التاسع على التوالي وهو رقم قياسي بعد خسارة منافسه المباشر رازن بال شبورت لايبزيج 3-2 أمام مضيفه بروسيا دورتموند اليوم السبت إذ يتقدم الفريق البافاري بسبع نقاط قبل جولتين من النهاية.

ويملك بايرن، الذي حصد اللقب 30 مرة منذ تأسيس الدرجة الأولى ورقم 31 في تاريخه، 71 نقطة قبل أن يستضيف بروسيا مونشنجلادباخ في وقت لاحق من اليوم.

ويأتي لايبزيج ثانياً وله 64 نقطة.