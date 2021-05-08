شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الشارقة تختتم برنامج «أهلاً رمضان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج «أهلاً رمضان» الذي أطلقته «عن بُعد» ضمن مبادرة «نصلكم أينما كنتم» الرمضانية، مستهدفة الأطفال بين 6 و12 سنة؛ وذلك عبر صفحتها في «إنستجرام» Shjchc؛ وبرنامج «زوم» من 13 إبريل/نيسان الماضي حتى 7 الجاري.

وهدفت «أطفال الشارقة» من خلال المبادرة إلى تعزيز السلوكات السليمة والايجابية وغرس القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال، وتحقيق التواصل الفعال مع الصغار وأولياء أمورهم، فضلاً عن تعريف الجمهور بأنشطتها وفعالياتها.

وتضمن البرنامج الذي استهدف توعية الأطفال بالسلوكات الصحية والأخلاقية في ممارساتهم اليومية ثلاثة محاور؛ هي: العادات والتقاليد، والصحة، والقيم الأخلاقية والسلوكية.

وحظي البرنامج بمشاركة وتفاعل الأطفال في الورش والمنشورات التفاعلية والمسابقة الرمضانية عبر صفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسة.

وفي الأسبوعين الثالث والرابع من البرنامج نفذت عدة ورش منها «هلال ونجمة» التي أقيمت بالتعاون مع مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وهدفت إلى تعليم الأطفال أساسيات حرفة «التلي» الإماراتية، وأنتجوا خلالها أعمالاً فنية متنوعة.

أما ورشة «رسالة تسامح» فقدمتها الطفلة علياء حارب، معرفةً من خلالها أقرانها على معنى التسامح، وأساليبه وطرقه وأهميته وأثره في حياة الفرد والمجتمع. كما أقيمت العديد من الورش؛ استعداداً لعيد الفطر، منها ورشة «تشكيل البسكويت»التي قدمتها مياسة آل علي.

وفي ورشة «محلاك يا رمضان» التي أقيمت بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث قدمت «أم عزان» شرحاً حول العادات والتقاليد الإماراتية خلال رمضان وطقوس العوائل الإماراتية في هذا الشهر الكريم والعيد، كما استعرضت عدداً من المواد والأدوات المنزلية التي كانت تستخدم خلال هذا شهر الصوم قديماً.

