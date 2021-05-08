مركز «الفلك الدولى» يطلق بثا مباشرًا لمتابعة الصاروخ الصينى «الشارد»

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الحساب الرسمى لمركز الفلك الدولى، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، عن بثًا مباشرًا لمتابعة موقع حطام الصاروخ الصينى، المتوقع سقوط الليلة بعد عدة أيام من دورانه فى الفضاء، إثر فقدان السيطرة عليه.

ويظهر من خلال البث حركة الصاروخ الصينى "الشارد" ودورانه حول الكرة الأرضية.

أعلن مركز الفلك الدولي عن أن صاروخ الصين التائه في الفضاء سيمر على 4 مناطق بالوطن العربي اليوم السبت 8 مايو. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وغرد الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: «سيمر حطام الصاروخ الصيني هذه الليلة أربع مرات فوق الوطن العربي. الأولى الساعة 18:30 فوق الخليج العربي، الثانية الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، الثالثة والرابعة فوق المغرب العربي في الساعة 21:30 و 23:00 توقيت غرينتش. كلها لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام ».