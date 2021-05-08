شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى عميد حقوق القاهرة: تخرج على يديه أجيال تبوأت مكانتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب برقية تعزية إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى وفاة الدكتور صبرى السنوسى عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى برقية التعزية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى إليكم ومن خلالكم إلى كل رجال القانون وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور صبرى السنوسى، عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة عطاء طويلة استطاع أن يكون فيها القدوة والمثل لكل من نهل من قبس علمه وخبراته".
وتابع: "أن الراحل العزيز تخرج على يديه العديد من الأجيال التى تبوأت مكانتها المستحقة".
واختتم رئيس مجلس النواب: "رحم الله الفقد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم وأسرته صبر المؤمنين".