شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى عميد حقوق القاهرة: تخرج على يديه أجيال تبوأت مكانتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب برقية تعزية إلى الدكتور محمد عثمان الخشت ‏رئيس جامعة القاهرة، فى وفاة الدكتور صبرى السنوسى عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى برقية التعزية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ننعى إليكم ومن خلالكم إلى كل ‏رجال القانون وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ الدكتور صبرى السنوسى، عميد ‏كلية الحقوق والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، الذى انتقل إلى جوار ربه ‏بعد رحلة عطاء طويلة استطاع أن يكون فيها القدوة والمثل لكل من نهل من قبس ‏علمه وخبراته".

وتابع: "أن الراحل العزيز تخرج على يديه العديد من الأجيال التى تبوأت مكانتها المستحقة".

واختتم رئيس مجلس النواب: "رحم الله الفقد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهمكم ‏وأسرته صبر المؤمنين".