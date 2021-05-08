منظمة "الصحة العالمية" تحذر من "التفشي المدمر" لكورونا

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة حدوث المزيد من تفشي فيروس كورونا بصورة مدمرة في دول أخرى، على غرار ما وقع بالهند.



وقال منسق المساعدات الطارئة في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، الجمعة، في جنيف، إن العديد من الدول تنقصها الاحتياطات المناسبة لمواجهة الفيروس.

وأضاف رايان قائلاً: "هذا الفيروس لديه طاقة حركية هائلة"، مبيناً بالقول: "إن لديه قوة معدية هائلة ونحن بحاجة إلى إبطاء انتشاره".

وتابع رايان أنّ الوضع في بعض البلدان يتطوّر بطريقة مماثلة للهند دون أن يذكر أسماء.

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في وقت لاحق إلى الوضع المتوتر في البرازيل ونيبال، موضحاً أن دولاً أخرى قد تجد نفسها في وقت قريب في حالة طوارئ مماثلة لما في الهند.

وأوضح رايان أن اللقاحات وحدها ليست الحل الكافي حاليا، مشيراً إلى الإنتاج الضئيل للغاية والتوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم.

توزيع غير عادل للقاحات كورونا

ووفقاً لبيانات المنظمة فقد تم على مستوى العالم تقديم 1.2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، لكن أكثر من 80% منها وزعت في البلدان الغنية، بينما لم تحصل أفقر البلدان إلا على جزء ضئيل منها وهي خمسة ملايين جرعة.

وناشد تيدروس الدول الغنية بالتبرع بمزيد من جرعات اللقاح، مشيراً إلى أن هذا ليس عملاً خيرياً ولكنه يصب في مصلحة الدول الغنية، لأنه بخلاف ذلك يمكن أن تتطور النسخ المتحورة في مكان آخر بصورة تؤدي إلى موجات جديدة من العدوى على مستوى العالم.

وقال رايان إنه حتى يتوفر لقاح كاف فيتعين على الدول أن تفعل ما يجب عليها.

وأشار إلى جنوب أفريقيا، التي تمكنت إلى حد كبير من السيطرة على نوع خطير من الفيروس.

وذكر رايان أنه يجب عدم الاتصال بين الأشخاص في الأماكن الضيقة، وعدم إهمال نظافة اليدين، وارتداء والأقنعة في غرف سيئة التهوية.