39 حالة وفاة و4608 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالعراق

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 15 ألفا و 741حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 4608 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و108 آلاف و558 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 6203 أشخاص ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 998 ألفا و626 حالة.

أوضح أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 32 ألفاً و770 فحصا مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و 639ألفا و.337