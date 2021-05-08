الهند..مقتل 6 عمال في انفجار بموقع للحجر الجيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت الشرطة الهندية أن ستة عمال على الاقل لقوا حتفهم في انفجار بموقع للحجر الجيري في ولاية "أندرا براديش" اليوم السبت.



وكانت كمية ضخمة من المواد المتفجرة، المستخدمة في تفجير الصخور، قد انفجرت، عندما كان يتم تفريغها من مركبة في الموقع بمنطقة "كادابا".

وقال قائد شرطة المنطقة، كيه كيه إن اندوراجان هاتفيا من الموقع "لقد عثرنا على ست جثث حتى الآن، وبدأت عمليات الإنقاذ لتحديد ما إذا كان هناك مزيد من الضحايا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 40 عاملاً على الأقل كانوا متواجدين في الموقع، وقت وقوع الحادث، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي.

وأعرب رئيس وزراء الولاية، واي إس جاجان موهان ريدي عن تعازيه لوفاة العمال، وأمر بإجراء تحقيق لتحديد سبب الوفاة.