87 حالة إصابة جديدة و3 حالات وفاة بسبب كورونا بأفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الأفغانية اليوم السبت 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 908 عينات تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.



كما سجلت الوزارة 3 حالات وفاة و21 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وسجلت الوزارة 61 ألفاً و842 إصابة و2686 حالة وفاة، وشفاء 54 ألفاً و40 حالة.

وحتى الآن، تم اختبار 418 ألفاً و191 عينة في مراكز حكومية وهناك 5116 حالة نشطة في البلاد، طبقاً لبيانات صادرة عن الوزارة.