شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 14 حالة وفاة و997 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7059.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 997 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 425 ألفا و442.

كما لفتت إلى تسجيل 1026 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 408 ألاف و676.