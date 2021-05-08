شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تدعو واشنطن إلى "فتح سوق اللقاحات" والسماح بتصديرها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

كررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السبت معارضتها رفع براءات الاختراع المتصلة بلقاحات كوفيد، داعية الولايات المتحدة إلى فتح "السوق" للسماح بتصدير اللقاحات ومكوناتها.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: "آمل الآن، بعدما تلقى قسم كبير من الشعب الأمريكي اللقاح، أن نكون قادرين على (تأمين) تبادل حر للمكونات، وأيضاً فتح سوق اللقاحات".

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي واظب على تصدير قسم كبير من إنتاجه في العالم، وينبغي أن يصبح ذلك، قاعدة".

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الكف عن "عرقلة" عملية التصدير.

إلى ذلك، كررت ميركل معارضتها رفع براءات اختراع اللقاحات، الأمر الذي اقترحته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأردفت تقول: "أوضحت مجدداً أنني لا أعتقد أن رفع البراءات سيكون الحل لجعل اللقاحات متوفرة لأكبر عدد من الأفراد".

وأضافت: "أعتقد أن الابتكار والتجديد لدى المؤسسات ضروريان، وبالنسبة لي، فإن هذا يشمل البراءات".

من جهته، أيد البابا فرنسيس السبت اقتراح رفع البراءات المتصلة باللقاحات بهدف تسريع وتيرة توزيعها على البلدان الفقيرة.