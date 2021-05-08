شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تستقبل السيدة الأمريكية جلوريا بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، اليوم السبت ، السيدة الأمريكية جلوريا فيتال، والتي أصيبت بالسرطان بصحبة أسرتها ، مطار القاهرة ضمن برنامج سياحي متكامل تنظمه لها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وكان في استقبالها من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الطيار محمد الصعيدى و شيرين ممدوح من أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قامت بالتواصل مع "داستن فيتالى" ابن السيدة الأمريكية جلوريا، والتي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافى فى طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، كما أبلغتهم التنسيقية بأنها ستكون فى انتظارهم فور وصولهم إلى المطار.

وبدأت "التنسيقية" بإعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة، مصر التى لا يقصدها أحد إلا وفتحت له أبوابها.

وتوجهت التنسيقية بخالص الشكر لابن هذه السيدة علي إخلاصه لوالدته وعمله علي تلبية رغبتها أثناء رحلة علاجها من السرطان، ومن منطلق حرص التنسيقية علي تشجيع هذه الأعمال النبيلة ونقل صورة مصر للعالم كله، فإن التنسيقية سوف ترافقهم علي مدار رحلتهم من القاهرة إلي شرم الشيخ لاصطحابها في جميع الأماكن السياحية التي تتمني أن تراها.