أمريكية تعاني السرطان تحقق أمنيتها وتصل القاهرة لزيارة الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، الراكبة الأمريكية جلوريا داستن، والمريضة بالسرطان، والتي صرحت بجميع وسائل الإعلام الأمريكية أنها تتمنى زيارة الأهرامات، وقضاء إجازة بالمدن السياحية المصرية المختلفة، وقد استجابت وزارة السياحة لتحقيق حلمها، وتقوم هيئة تنشيط السياحة برعاية زيارتها وأفراد أسرتها إلى القاهرة وشرم الشيخ.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الراكبة الأمريكية وأفراد أسرتها على الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، وقامت العلاقات العامة بالمطار بالتعاون من نسرين عثمانلي مديرة مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار باستقبال الراكبة وأسرتها، والإشراف على انهاء اجراءات وصولهم باستراحة الخدمة المميزة.

وأضافت المصادر: من المقرر أن تظل الراكبة وأسرتها في المدن المصرية لمدة أسبوع، تقوم خلاله ببرنامج تابع لهيئة تنشيط السياحة، يتضمن زيارة معالم القاهرة وأهرامات الجيزة، ثم التوجه إلى مدينة السلام شرم الشيخ.

وأشارت المصادر إلى أنه نظراً لأهمية الحدث، ستقوم وسائل الإعلام الأمريكية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بمتابعة الزيارة الراكبة الأمريكية المريضة، بسبب كم التعاطف الكبير مع حالتها الصحية وأفراد أسرتها.