سودان تريبيون: الجيش السوداني يبسط سيطرته على مستوطنة إثيوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نقل موقع "سودان تربيون" عن مصادر عسكرية، إن الجيش السوداني بسط سيطرته على مستوطنة "شاي بيت" الإثيوبية داخل أراضي الفشقة بعد معارك استمرت منذ الأربعاء الماضي.

وقالت المصادر- التي لم يُسمها "سودان تريبيون"- إن الجيش السوداني وقوات الاحتياطي بقيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف شرقي السودان، تمكنت من السيطرة التامة على مستوطنة شاي بيت الإثيوبية بالفشقة الصغرى.

وذكرت أن "المستوطنة كانت بعمق 8 كيلومترات داخل الأراضي السودانية بمحلية باسندة الحدودية جنوبي منطقة "تاية"، وأن القوات السودانية نجحت في طرد القوات والمليشيات والمزارعين الإثيوبيين الذين انتشروا أخيرا، لنظافة وفلاحة أراض مساحتها 50 ألف فدان".

وبحسب المصادر، انفتحت قوات الجيش السوداني في المنطقة المستعادة وأنشأ معسكر في منطقة الحجيرات.

وأعلن السودان في يناير الماضي عن 17 منطقة و8 مستوطنات داخل حدوده الشرقية، كانت محمية بمليشيات إثيوبية، قبل أن يعمد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي إلى استعادة 90 بالمائة من هذه الأراضي.