البرهان للمبعوث الأمريكي: السودان يدعم الحل التفاوضي لأزمة سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، السبت، على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، مؤكدًا دعم بلاده "الحل التفاوضي" للأزمة.

وقدّم البرهان للمبعوث الأمريكى إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، شرحًا عامًا لملف سد النهضة، مؤكدًا موقف السودان الثابت مع الحل التفاوضي للخلافات بين دولة المنبع ودولتى المصب وضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث .

وقال البرهان خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي في زيارة الأخير للخرطوم، إن انتشار القوات المسلحة السودانية الأخير تم داخل الحدود السودانية التى أقرتها إثيوبيا في عدد من المناسبات وحددتها الاتفاقيات التاريخية، مُشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى وضع العلامات الحدودية بين البلدين.

وأشار إلى "استعداد السودان للتعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية انطلاقا من علاقات حسن الجوار بين البلدين".

وأشاد البرهان بالمستوى المتطور الحالي للعلاقات بين الخرطوم وواشنطن، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بينهما من أجل الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

ودعا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "الوقوف مع الحكومة الانتقالية ومساندتها فى مواجهة تحديات الفترة الانتقالية".

فيما أكد المبعوث الأمريكي على "أهمية السودان والقرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر للولايات المتحدة"، وطلب من الخرطوم "الوقوف معه لإنجاز مهمته".

ووصل المبعوث الأمريكي، الخرطوم، أمس الجمعة، في زيارة رسمية تستغرق يومين، لبحث قضية سد النهضة والتوترات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا.