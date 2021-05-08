رئيس مدينة دهب: جميع المحال التجارية التزمت بقرار الغلق المبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أكد اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، أن جميع المحلات التجارية بالمدينة التزمت بقرار الغلق، وذلك في الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وقال رئيس مدينة دهب في تصريح له اليوم السبت، إنه يجري شن حملات ليلية بكافة قطاعات المدينة برئاسته، للوقوف على مدى التزام المحلات والمنشآت المختلفة بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة، ولم يتم ضبط أي مخالفات.

وأوضح أن الحملات تبدأ مع الساعات الأولى لبدء تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، ومواعيد غلق المحلات والمنشآت، لافتًا إلى أن هذه الحملات تستمر لساعات خلال الليل بصحبة رؤساء القطاعات بالتنسيق مع قيادات المدينة في كافة المجالات.

وأضاف أنه سيجري التعامل بكل حزم مع من يخالف هذه القرارات، ولن يسمح لأحد بالعبث بصحة وحياة المواطنين، موضحًا أن قرارات الغلق في صالح كافة المواطنين خاصة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا يوميًا .