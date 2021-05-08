"روايح زمان".. الراديو رفيق أهل رمضان (ملف خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - ملف- دعاء الفولي ورنا الجميعي وشروق غنيم ومحمد زكريا ومحمد مهدي وهبة خميس:

الصورة الرئيسية- حسام دياب:

ما أن ينبعث الصوت المختلط بتشويش طفيف، تبتسم ثغورهم. يسترجعون شهر رمضان قبل أعوام بعيدة؛ حينما كانت الإذاعة رفيق البيوت المصرية، تنقل لهم ما يسرّ؛ قرآن الفجر، تواشيح النقشبندي، أغاني أم كلثوم، مسلسلات فؤاد المهندس وبرامج الشهر المعظم. ارتدى العالم ثوب التلفزيون والإنترنت، إلا أن محبي الإذاعة مازالوا ينظرون لها بإجلال، يتحدثون عنها كما لو كانت فردا من الأسرة، يفرون إليها في رمضان وطوال العام، مازالت مُستقرة بقلوبهم، راسخٌ تاريخها رغم تبدل الأحوال وإغراء التكنولوجيا الحديثة.

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