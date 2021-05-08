الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف التوتر في القدس الشريف

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية لوقف التوتر في القدس الشريف عقب المواجهات العنيفة مؤخراً. وحذرت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها اليوم من تنامي مشاعر الكراهية بين أصحاب الأديان، مما يتيح الفرصة أمام صناع الخطاب المتطرف لاستغلالها في الترويج للكراهية والتشدد. وقال الدكتور سلطان فيصل الرميثي أمين عام مجلس حكماء المسلمين: إن استخدام العنف وخطابات التحريض غير مقبول ويتنافى مع دعوتنا الدائمة لتغليب صوت العقل والحكمة..مشيراً إلى أهمية الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة باحترام وحماية دور العبادة.