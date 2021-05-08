للحصول على 1,8 مليار جرعة إضافية… الاتحاد الأوروبي يبرم عقدا جديدا مع فايزر‎

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة السبت إبرام عقد جديد لشراء ما يصل إلى 1.8 مليار جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا.

ويشمل العقد طلبية مؤكدة للحصول على 900 مليون جرعة وطلبية اختيارية للحصول على 900 جرعة إضافية.

وستسمح عمليات التسليم هذه المقررة اعتبارا من العام الحالي وحتى العام 2023، خصوصا بمواكبة النسخ المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، وكذلك ستتيح تلقيح الأطفال والمراهقين.