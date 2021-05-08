ألمانيا تعفي مطعمي كورونا من هذه القيود اعتباراً من يوم غد..

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

يدخل مرسوم للحكومة الألمانية بإعفاء الحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا والمتعافين من مرض كوفيد-19 من العديد من قيود مكافحة الجائحة حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل اليوم السبت، وذلك بعد أن تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية اليوم.



وكان البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) أقرا المرسوم في وقت سابق.

ويقدم المرسوم لمن تناولوا التطعيم والمتعافين بصورة تلقائية تسهيلات كانت سارية حتى الآن فقط للأشخاص أصحاب المسحات السلبية، شريطة الحصول على جرعتي التطعيم بالكامل أو التعافي من مرض كوفيد-19.

وتتضمن هذه التسهيلات:

إتاحة اللقاءات بين هؤلاء الأشخاص بدون قيود.

لن يتم احتسابهم ضمن العدد المسموح بمشاركته في اللقاءات المقيدة، أي أنه من الممكن لشخصين غير ملقحين أن يلتقيا في الأماكن التي تشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا مع عدد غير محدود من الملقحين والمتعافين.

لم تعد قيود الخروج ليلا تسري على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو المتعافين من المرض.

لن يخضعوا للحجر الصحي عقب العودة من السفر إلا في حالات استثنائية - على سبيل المثال، إذا جاءوا من منطقة تنتشر فيها متغيرات للفيروس.

لم يعد الاختبار السلبي ضروريا للمذكورين أعلاه للقيام بالتسوق أو حجز موعد عند مصففي الشعر.