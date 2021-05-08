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البابا فرنسيس يؤيد رفع براءات اختراع لقاحات فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

أيد قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، السبت، رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، من أجل تسريع توزيع اللقاحات.

 

وأدان الحبر الأعظم، عبر مداخلة مسجلة بالفيديو في حفلة "فاكس لايف" "الشعبوية الضيقة التي تمنع، على سبيل المثال، تدويل اللقاحات".

 

وأشار إلى "روح العدالة التي تحركنا لضمان وصول الجميع إلى اللقاحات والتعليق المؤقت لحقوق الملكية الفكرية".

 

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أثارت نقاشاً الأسبوع الماضي بشأن التخلي عن براءات الاختراع وسط انتقاد لبطء طرح اللقاحات في الدول الفقيرة.

 

ومن شأن التخلي عن براءات الاختراع أن يخفض التكاليف ويسمح لهم بإنتاج لقاحاتهم الخاصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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