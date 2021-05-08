البرهان يؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.



وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني خلال لقائه المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فليتمان، على موقف بلاده الثابت بخصوص الحل التفاوضي للخلافات بين إثيوبيا ودولتي المصب وضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث.

ونوه إلى أن انتشار القوات المسلحة الأخير حدث داخل الحدود السودانية التي أقرتها إثيوبيا وحددتها الاتفاقيات التاريخية.

وعرض استعداد السودان للتعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية "انطلاقًا من علاقات حسن الجوار بين البلدين".

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالمستوى المتطور الذى تشهده العلاقات السودانية الأمريكية، ولمواقف واشنطن الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية.

وشدد على سبل تعزيز وترقية التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة في مختلف القضايا، ورحب بتعيين السيد فليتمان مبعوثا خاصا للرئيس الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي.

وأكد رئيس مجلس السيادة خلال لقائه المبعوث الأمريكي على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الولايات المتحدة والسودان، لاسيما في قضاياه الكبيرة التي تحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

وقدم البرهان للمبعوث الأمريكي شرحا عاما لملف سد النهضة، وأكد له موقف السودان الثابت مع الحل التفاوضي للخلافات بين دولة المنبع ودولتي المصب وضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث .

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول قضايا الملء والتشغيل.

ودعا البرهان الولايات المتحدة إلى الوقوف مع الحكومة الانتقالية ومساندتها في مواجهة تحديات الفترة الانتقالية.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي أهمية السودان وأمن البحر الأحمر للولايات المتحدة، وطالب الخرطوم بالوقوف معه لإنجاح مهمته.