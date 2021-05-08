جامعة الدول العربية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

دانت جامعة الدول العربية، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، باحات المسجد الأقصى واستهداف الفلسطينيين العُزل بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي.



وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان له" أن التصعيد الإسرائيلي يأتي في أعقاب سلسلة من الاستفزازات والتصرفات غير المسؤولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، ما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الاعتداءات التي قد تتسبب في تفجير الموقف في الأراضي المحتلة".

وحمل الأمين العام للجامعة العربية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير وغير المسؤول.. مؤكداً على أن الهجوم يستفز مشاعر المسلمين حول العالم، ويعكس سياسة إسرائيلية متعمدة في تصعيد الموقف.