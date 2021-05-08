شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحرائق المجهولة في إيران.. انفجار مصنع بمدينة قزوين وحريق كبير في بوشهر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شب حريق عقب انفجار في مصنع لإنتاج المنظفات في مدينة قزوين الإيرانية شمال البلاد.

ووفقا لـ”روسيا اليوم”، يأتي ذلك، عقب ساعات قليلة من إعلان السلطات الإيرانية السيطرة على حريق كبير نشب مساء أمس الجمعة عند مدخل مدينة‎بوشهر جنوبي البلاد والتي تضم محطة “بوشهر” النووية.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين إن ” انفجاراً ضخماً وقع في شركة “تاج” لإنتاج المنظفات، قبل نحو ساعة، ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب من عدة أطراف“.