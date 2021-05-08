السودان يدعو لاتفاق قانوني ملزم قبل الشروع في الملء الثاني لسد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا السودان إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الشروع في الملء الثاني لسد النهضة.

وأكدت الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، أن الخرطوم تتطلع إلى الوصول لاتفاق قانوني ملزم يربح فيه كل الأطراف قبل الشروع في الملء الثاني.

واستعرضت رؤية السودان في إشراك المجتمع الدولي تحت قيادة الاتحاد الأفريقي للمفاوضات بسبب انعدام الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي.

وقدمت للمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فليتمان شرحاً مفصلاً عن موقف السودان من المفاوضات الثلاثية، خاصة الجولة الأخيرة التي عقدت شهر أبريل الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بدوره أكد المبعوث الأمريكي دعم الولايات المتحدة للسودان لدور فعال في إرساء السلام والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي.

وأبدى جيفري تفهماً عميقاً لموقف السودان، وأكد أهمية قيادة المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الافريقي بإشراك المجتمع الدولي وتحسين الآلية التفاوضية على أن ترتكز على الفعالية والنتائج.