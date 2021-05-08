حسن روحاني يحذر من الموجة الرابعة لكورونا في إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من أن "الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا التي تجتازها البلاد حاليا هي أطول مدة وأشد فتكا من الموجات الثلاث السابقة من حيث عدد الإصابات والوفيات".

وخلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، قال حسن روحاني إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الموجة الرابعة تضاعف عمَا كان عليه في الموجة الثالثة".

وشدد روحاني على أن "الفيروس البريطاني الذي انتشر في البلاد حوَر نفسه بشكل خطير"، لافتا إلى أن "تجاوز الموجة الرابعة بشكل كامل يحتاج عدة أسابيع، وبالتالي فالبلاد في هذه الفترة بحاجة الى استيراد اللقاحات المضادة لهذا الفيروس من الخارج، وعدم انتظار اللقاح الداخلي الذي يجتاز مراحل الاختبار النهائية".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن المرحلة الثانية من التلقيح ضد فيروس كورونا قد بدأت، حيث يجري الآن تلقيح أعمار من هم فوق الثمانين، وبعد أيام سيبدأ تلقيح ذوي الأمراض الخاصة.

كما أعلن روحاني عن "توفير مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأيام القادمة، وثمانية ملايين بعد أقل من أسبوعين"، معربا عن أمله في أن "تبادر سلة برنامج "كوفاكس" الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية بتزويد إيران بعدة ملايين من اللقاحات، وبذلك نكون قد تمكنّا من تلقيح ما بين 13 الى 14 مليونا من المواطنين"، مؤكدا أن "القضاء على انتشار الفيروس والسيطرة على الوفيات يتطلب تطعيم 70% من المواطنين، وهذا ما قد يتحقق خلال السبعين يوما القادمة".

وحول اللقاحات الإيرانية ضد فيروس كورونا، كشف حسن روحاني أن "هذه اللقاحات ستدخل الخدمة ابتداء من الصيف القادم، الذي يبدأ بعد أربعين يوما من الآن"، موضحا أن "أول لقاح سينزل هو لقاح "باستور" المنتج بالتعاون مع كوبا، وتتبعه بقية اللقاحات الإيرانية".